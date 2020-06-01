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Aktüel

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar AK Parti’ye geçti

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Saadet Partisi’nden ayrılarak AK Parti’ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:39:30 -
Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar AK Parti’ye geçti

Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, Saadet Partisi’nden ayrılarak AK Parti’ye katıldı.


Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde 30 Mart 2019 mahallî seçimlerinde Saadet Partisi’nden Tavşanlı Belediye Başkanı seçilen Mücahit Kaçar AK Partiye geçti. AK Parti Yalova İl Başkanlığında Kaçar için katılım töreni düzenlendi. Törende Kaçar’a parti rozetini AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş takdim etti. Törende İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin de hazır bulundu.

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