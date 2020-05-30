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Aktüel

Tavşanı önce kurtardılar sonra koruma altına aldılar

Denizli’de su kanalına düşen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren uğraşı sonucu çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 11:05:27 -
Tavşanı önce kurtardılar sonra koruma altına aldılar

Denizli’de su kanalına düşen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren uğraşı sonucu çıkarıldı. Ekipler kurtardıkları tavşanı ardından itfaiye binasına götürerek koruma altına aldı.


Edinilen bilgilere göre, olay, Çameli ilçesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. Debisi düşük su akışı olan Paşa Deresi Kanalı içinde tavşan gören vatandaşlar durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri merdivenle kanala indi. Ardından itfaiye eri yavaş hareketler ile hayli korktuğu gözlenen tavşana yaklaşıp koynuna alarak yukarı çıkardı. Veteriner kontrolünün ardından tavşan itfaiye müdürlüğü binasına götürülerek koruma altına alındı. İtfaiye erleri kurtardıkları tavşanı plastik bir sepete koyarak su ve yiyecek verdi.

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