TAV’dan Washington da primeclass hizmet
TAV İşletme Hizmetleri Washington Dulles Uluslararası Havalimanı’ndan seyahat edecek Capital One kartı sahiplerine özel yolcu salonu hizmetleri sunmak üzere bir anlaşma imzaladı.
Anlaşmaya göre şirket, 10 yıl boyunca bu hizmetleri verecek. TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, tüm dünyada tercih edilen bir marka haline geldiklerini belirtti. Batkın, şöyle konuştu: “Dulles Uluslararası Havalimanı’nda devam eden büyümemiz ağırlama hizmetleri konusunda tüm dünyada tercih edilen bir marka haline gelmemizde önemli bir dönüm noktası oldu.”