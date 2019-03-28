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TAV'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanlarına teşekkür

TAV Havalimanları, 6 Nisan’da ticari uçuşlara son verilmesi beklenen İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanlarına teşekkür programı düzenledi- TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:- "Çalışanı mutlu olmayan bir şirketin yolcularının mutlu olması mümkün değildir. Böylece yolcu memnuniyet oranımız her zaman yüzde 85 ortalamalarında oldu"

28 Mart 2019 Perşembe 17:10
TAV'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanlarına teşekkür

İSTANBUL (AA) – TAV Havalimanları, 6 Nisan’da ticari uçuşlara son verilmesi beklenen İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanlarına düzenlenen törenle teşekkür etti.

TAV’dan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde ve TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü’nün konuşma yaptığı törende çalışanlara teşekkür sertifikası ve anı plaketi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sani Şener, bir veda için değil, Atatürk Havalimanı’nda çalışan arkadaşlarının emeklerine teşekkür etmek üzere buluştuklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aramızdan ayrılanlarla mutlaka yolumuz bir gün kesişecek. Buradaki arkadaşlarımızın işlerini kaybetmemeleri için TAV ve İGA insan kaynakları iş birliği yaptı, çoğu çalışanımızı oraya transfer ettik. Çalışanlarımıza her zaman çok değer verdik. Çalışanı mutlu olmayan bir şirketin yolcularının mutlu olması mümkün değildir. Böylece yolcu memnuniyet oranımız her zaman yüzde 85 ortalamalarında oldu. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum.”

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde de Türkçeyi bir buçuk yıldır ama sivil havacılığın dilini 20 yıldır konuştuğuna işaret ederek, “Daha önce Paris havalimanlarında tecrübe edindim. Bu tecrübeyle sizin burada yarattığınız başarıyı gördüm. Atatürk Havalimanı’nın dünyada bir referans noktası olduğunu daha iyi gördüm. Bu da sizin profesyonel çalışmalarınız ve misafirperverliğiniz sayesinde oldu. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü ise yeni bir başlangıcın eşiğinde olduklarını dile getirerek, “Atatürk Havalimanı’na 1994’te geldim ve mensubu olmaktan gurur duyduğum iki kurumda, DHMİ ve TAV ’da çalıştım. Bizim için en büyük patron hizmet verdiğimiz yolcuydu. Sani bey gerek yolcuların gerek çalışanların gerekse de diğer paydaşların hak ve hukukuna en ince ayrıntısına kadar sahip çıktı. Sizler bu ülke için büyük bir değer yarattınız” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda TAV Havalimanları Holding, TAV İstanbul, ATÜ, Havaş, TAV Teknoloji, BTA, TAV İşletme Hizmetleri ve TAV Güvenlik’te görev yapan 8 bin çalışana emekleri için sertifika ve plaket verilecek.

Sani Şener ayrı bir toplantıda Atatürk Havalimanı’ndaki ticari işletme sahipleriyle de buluşarak iş birlikleri için teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:10
  1. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki çalışanları
  2. TAV Havalimanları

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