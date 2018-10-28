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TAV’dan ilk 9 ayda 206 milyon euro kâr

TAV Havalimanları, ilk 9 ayda net kârını 206 milyon Euro’ya taşıdı.

28 Ekim 2018 Pazar 10:54
TAV’dan ilk 9 ayda 206 milyon euro kâr

TAV Havalimanları, ilk 9 ayda net kârını yüzde 25 artırarak 206 milyon Euro’ya taşıdı. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu yüzde 6 artışla 902 milyon Euro oldu. Toplam 118 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları’nın İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2018’de çift haneli büyümeyi hedeflediklerini belirtti. İstanbul Yeni Havalimanı’nın havacılık sektörüne olumlu katkı sunacağını anlatan Şener, “Bu ortamda BTA ve TAV Technologies de kendi hizmet alanlarında tüm dünyada tercih edilen birer marka haline gelerek, portföylerine yeni havalimanları ekleyecek” dedi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 10:54
  1. TAV Havalimanları
  2. TAV Havalimanları’nın İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
  3. İstanbul Yeni Havalimanı

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