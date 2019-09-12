TAV’dan girişimcilere tanıtım desteği

TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlayacak. Jüri tarafından seçilen girişimler, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında projelerini yolcular, yatırımcılar ve sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma olanağı bulacak. Airport Startup Day etkinliğine Türkiye’den 15 girişim seçilecek. Bu girişimlerden ikisi, tüm masrafları TAV ve Groupe ADP tarafından üstlenilmek üzere Paris’teki etkinliğe de katılacak. Etkinliğe katılmak isteyen girişimciler, 15 Eylül’e kadar “www.airportstartupday.com” adresinden başvuru yapabilecek. TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, “Airport Startup Day etkinliği geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak girişimlere, uluslararası alanda eşsiz bir görünürlük ve yeni iş birlikleri kurma olanağı sunuyor” dedi.