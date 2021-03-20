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Ekonomi ‘Tavan fiyat’, 40 kuruşu bulan indirim getirdi
Ekonomi

‘Tavan fiyat’, 40 kuruşu bulan indirim getirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta tavan fiyat kararının ardından bazı illerde KDV dahil 35 ila 40 kuruş arasında indirim gerçekleştiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:04:00 -
‘Tavan fiyat’, 40 kuruşu bulan indirim getirdi

Yılmaz, bugün ortaya çıkan fiyatların akaryakıttaki “kar oyunlarının” boyutunu ve tavan fiyat kararının haklılığını ispat ettiğini ifade ederek, “Biz fiyatlarda ortalamada 17-20 kuruşluk indirim olacağını söylemiştik. Tavan fiyat kararımızın ardından bazı illerimizde KDV dahil 35 ila 40 kuruşluk indirimler oldu. Bu durum kararımızın ne kadar yerinde olduğunun da bir kanıtı. Ancak daha yolun başındayız. Vatandaşlarımız özellikle bu süreçte internet sayfamızda ilan ettiğimiz fiyatlara da bakarak istasyonlardaki fiyatlara biraz daha dikkat etsin” dedi. Seçimini de yapılan indirime göre yapsın. Kalite zaten her yerde aynı” diye konuştu.

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