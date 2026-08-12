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Yerel Tavan arasında fare gibi yaşayan FETÖ’cü polisten kaçamadı
Yerel

Tavan arasında fare gibi yaşayan FETÖ’cü polisten kaçamadı

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Konya’nın Ilgın ilçesinde jandarma ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı babasının evinin çatı katında yakaladı.

Konya Ilgın İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince şahsın babasının evinde yapılan aramada, firari hükümlünün çatı katında saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından 10 Ağustos'ta yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Akşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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