Tavada pizza tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Bu pizza tarifimiz hem çok kolay hem de lezzetli.

Tavada pizza nasıl yapılır?

Hamuru için;

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağ

Çok az tuz

7-8 yemek kaşığı un

Yarım paket kabartma tozu

Sosu için;

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı zeytinyağ

Çok az sıcak su

Karabiber

Tavada pizza yapılışı

Ilk önce Pizzamızın hamurunu hazırlamak için karıştırma kabına malzemelerimizi alıp hamurumuzu yoğuruyoruz. Daha sonra başka bir kapta Pizzamızın sosunu hazırlıyoruz Hamurumuzu tavaya alıp tavaya göre elimizle açıyoruz. Üzerine sosumuzu koyup hamurun her tarafına yayıyoruz. Daha sonra dilimlemiş olduğumuz kaşar peynirlerini koyuyoruz üzerine sucuk dilimleri, yeşil biber ve biraz da domates serpiştiriyoruz. Tekrar kaşar dilimi sucuk biber ve domates serpiştirip üzerini kapakla kapatıp ocak’ta pişiriyoruz. Afiyet olsun