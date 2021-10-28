  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Tavada Pizza nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Tavada Pizza nasıl yapılır?

En pratik Pizza nasıl yapılır? İşte tarifi…

Yeniakit Publisher
2021-10-28 11:56:00 - 2021-10-28 12:06:36
Tavada Pizza nasıl yapılır?

En pratik Pizza nasıl yapılır? İşte tarifi…

Tarifi İçin Malzemeler

Hamur için

  • 1 yumurta
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 kahve fincanı un
  • Bir fiske tuz
  • Bir fiske şeker
  • Yarım paket kabartma tozu

Üzeri için;

  • 1 yemek kaşığı salça
  • Sosis
  • Zeytin
  • Kaşar
  • Yeşil biber
  • Mısır

Yapılışı

Tüm malzemeleri uygun bir kapta karıştırıyoruz. Yağladığımız teflon tavaya hamuru yayıyoruz. Üzerine salçayı istenilen baharatlarla karıştırıp sulandırıyoruz ve sürülecek kıvamda olan salça sosu hamurumuzun üzerine yayıyoruz. Üzerine kaşar ,sosis, zeytin, mısır ve biberlerin de dizip tavanın kapağını kapatıp ,büyük ocakta altı kısık şekilde yaklaşık 8 dk. Pişiriyoruz.Altını kontrol edip kızardığını görünce kapatalım. Ev yapımı Pizza hazır. Afiyet olsun.

 

Ciğer Taplaması tarifi, nasıl yapılır?
Ciğer Taplaması tarifi, nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Ciğer Taplaması tarifi, nasıl yapılır?

  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler
Gündem

Emekli büyükelçi: Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler

Emekli büyükelçi Aydın Nurhan katıldığı canlı yayında Türkiye ve Batı hakkında yaptığı yorumda 'Türkiye'yi isteseler bir günde çökertirler' ..
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Şentop'u hedef aldı!
Siyaset

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Şentop'u hedef aldı!

Milletvekilliğinin usulsüz olarak düşürüldüğünü iddia eden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kendisinin TBMM’de..
MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!
Gündem

MSB'den flaş F-35 açıklaması: ABD ile mutabık kalındı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve ABD'nin F-35 konusundaki müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı açıklandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay