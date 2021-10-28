Tavada Pizza nasıl yapılır?
En pratik Pizza nasıl yapılır? İşte tarifi…
En pratik Pizza nasıl yapılır? İşte tarifi…
Tarifi İçin Malzemeler
Hamur için
- 1 yumurta
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 kahve fincanı un
- Bir fiske tuz
- Bir fiske şeker
- Yarım paket kabartma tozu
Üzeri için;
- 1 yemek kaşığı salça
- Sosis
- Zeytin
- Kaşar
- Yeşil biber
- Mısır
Yapılışı
Tüm malzemeleri uygun bir kapta karıştırıyoruz. Yağladığımız teflon tavaya hamuru yayıyoruz. Üzerine salçayı istenilen baharatlarla karıştırıp sulandırıyoruz ve sürülecek kıvamda olan salça sosu hamurumuzun üzerine yayıyoruz. Üzerine kaşar ,sosis, zeytin, mısır ve biberlerin de dizip tavanın kapağını kapatıp ,büyük ocakta altı kısık şekilde yaklaşık 8 dk. Pişiriyoruz.Altını kontrol edip kızardığını görünce kapatalım. Ev yapımı Pizza hazır. Afiyet olsun.