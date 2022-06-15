Tavada pizza böreği: 2 yufkayla pizza tadında tava böreği tarifi

Tavada Pizza Böreği Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yufka

2 adet orta boy domates

3 adet sivri biber

Salam

Kaşar rendesi

Sucuk

Sosu için;

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Tavada Pizza Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Önce sıvı sosu hazırlamak için; süt, yağ ve yumurtayı karıştırıyoruz.

Daha sonra biberleri doğrayıp, 1 yemek kaşığı yağ ile kavurmaya başlıyoruz.

Sırasıyla ince ve uzun doğranmış salam ve küp küp doğranmış sucukları (isteyen sosis de koyabilir) tavaya koyuyoruz.

En son, küp küp doğranmış domatesleri koyuyoruz ve domatesler suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz.

İç malzeme hazır olunca, soğumaya alıyoruz.

Bu arada tavaya az yağ döküp, 1 adet yufkayı kenarları dışarıda kalacak şekilde seriyoruz.

İçine bir yufkayı parçalayarak koyuyoruz.

Üzerine sıvı sosun yarısını gezdiriyoruz.

Daha sonra kaşar rendesini, üzerine de hazırladığımız iç malzemeyi her yerine eşit dağılacak şekilde döküyoruz.

Bir yufka daha parçalayıp, koyuyoruz ve sıvı sosun kalanını döküyoruz.

Son olarak, kenarlara taşan yufkayı kapatıyoruz ve pişirmeye alıyoruz.

Kısık ateşte, her iki tarafı kızarana kadar pişiriyoruz.

2 yufkayla pizza tadında tava böreği tarifi

Malzemeler :

2 adet yufka

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 yeşil 1 kırmızı biber

Dilediğiniz miktarda sucuk

Arzuya göre kaşar

Yapılışı :

İlk olarak böreğin iç harcı için, 2 adet yeşil biberi, 1 adet kırmızı biberi, istenilen miktarda sucuğu ince ince doğrayın. Ardından kaşar peynirini rendeleyin. Bir tava içerisine ince doğranmış sucuğu ve doğranmış 2 yeşil, 1 kırmızı biberi alın ve hafif kavurun. Ardından sosu için, bir kase içerisine 1 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağı güzelce çırpın.

Bir tavayı ortalayacak şekilde 1 adet yufkayı serin. 2 nci yufkayı elinizle parçalayarak bir kısmını ilk açılan yufka üzerine serpin. Ardından sosu yufkaların üzerine dökün. Parçaların üzerine sostan dökün. Sonrasında hazırlanan iç harcı yufkanın içerisine dökün ve yaydırın. Üzerine kaşar peynirini serpin kalan yufkaları iç harç üzerine koyun. Tekrar sosu yufka üzerine dökün. Son olarak kenarlarından sarkan yufkayı ortaya kapatın. Daha sonra tavayı ocak üzerine alın ve alt üstü kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.