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Tavada lahmacun nasıl yapılır?

Evinizde lahmacun yapmanın keyfine varın! Pratik bir şekilde, az malzemeli ve bir o kadar lezzetli lahmacun tarifini sizler için derledik. Tavada lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun yapılır mı? İşte kolay lahmacun tarifi...

03 Eylül 2019 Salı 09:38
Tavada lahmacun nasıl yapılır?

Evinizde lahmacun yapmanın keyfine varın! Pratik bir şekilde, az malzemeli ve bir o kadar lezzetli lahmacun tarifini sizler için derledik. Tavada lahmacun nasıl yapılır? Evde lahmacun yapılır mı? İşte kolay lahmacun tarifi...

Mayasız hamurla birkaç dakikada praitk bir şekilde bu hamuru açmanız mümkün. Dikkat etmeniz gereken nokta; pişirirken, endüstriyel fırınların, taş fırınlar gibi olmamasından kaynaklı sorunlar için hazırlıklı olmanızdır. Fırınınızın üst ayarını açadan, sadece alttan gelen ısıyla pişirmelisiniz.

Malzemeler

  • 2 su bardağı un
  • 1 tutam tuz
  • bir su bardağından 2 parmak eksik su

İç harcı için;

  • 1 domates
  • 1 soğan
  • 1 yeşil biber
  • 1 kırmızı biber
  • 2 sarımsak
  • yarım demet maydanoz
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 250 gr kıyma
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 5 yemek kaşığı su
  • tuz, karabiber, pulbiber

Öncelikle hamur malzemelerini karıştırıp, ele yapışmayan bir hamur elde edin. 8-10 dakika boyunca yoğurun ve dinlenmesi için bir kenara alın.

Blender içerisinde domates, soğan, biber, kırmızı biber, maydanoz ve baharatları koyarak karıştırın. Oluşan harcı, bir yoğurma kasesine koyun.

Sıvı harcın üzerine; kıyma, salçalar, zeytinyağı ve suyu alarak elinizle karıştırın. 

Hamur dinlendikten sonra 4 eşit parçaya ayırın ve eşit şekilde merdane yardımıyla açın.

Hazırladığınız iç harçtan, hamurun üzerine serin.

220 derecelik fırında altı renk alana kadar pişirin.

Lahmacun börek tarifiyle gönülleri fethedeceğiz!

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:38
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