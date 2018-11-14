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Tavada kolay sade katmer tarifi

Katmeri dışarıdan satın almak istemeyenler için evde katmer yapımı. İşte evde sade katmer tarifi…

14 Kasım 2018 Çarşamba 23:07
Tavada kolay sade katmer tarifi

MALZEMELER

Aldığı kadar un

1 su bardağı ılık su (ya da süt)

1 yumurta

1 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı erimiş tereyağ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Yumurtayı çırpın, içine tuz, maya ve suyu ekleyin. Katmeriniz yumuşak olsun istiyorsanız, su yerine aynı ölçüde süt kullanabilirsiniz. 

Sıvı karışıma yavaş yavaş unu ekleyerek, hamur ele yapışmayacak, yumuşak bir kıvam alana kadar yoğurun.

Hamuru ikiye bölün ve her bir parçayı yufka büyüklüğünde açın, sonra açtığınız yufkayı iki eşit parçaya kesin.

Eritilmiş tereyağ ve sıvı yağ karışımını fırça yardımıyla yufkanın her yerine sürün.

Yufkaları rulo haline getirin, sonra gül böreği gibi içe kıvırarak sarın.

Sardığınız ruloları bir tepsi ya da düz bir tabak içine yerleştirin ve üzerini streç film ile kapatarak 1 saat yağı donması için buzdolabında bekletin.

Buzdolabından çıkardığınız katmerleri, unladığınız zeminde büyük bir tabak genişliğinde çok ince olmayacak şekilde açın.

Kızgın yağlanmamış tavada iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Sıcak olarak servis ederken, katmerlere tekrar tereyağı sürün.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 23:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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