Tavada hamsi kuşu tarifi|Hamsi kuşu nasıl yapılır?

Ekim ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda en bol ve en taze balık çeşidi olan hamsi tarifleri merak ediliyor. Tavada hamsi kuşu tarifi araştırılıyor. Hamsi kuşu nasıl yapılır? Peki, tavada hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Hamsi kuşu nasıl yapılır?

Malzemeler

40 adet hamsi

3 dal taze soğan

30 yaprak nane

12 dal maydanoz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Pul biber

Hamsileri kızartmak için malzemeler

1 su bardağı mısır unu

Ayçiçek yağı

Yapılışı

Taze soğan maydanoz ve taze naneyi bıçak yardımı ile iyice ince ince kıyın. Çok kuru olmaması için içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. İyice kıydığınız taze otları tuz, dilediğiniz kadar karabiber ve pul biber karışımı ile lezzetlendirin.

Temizlenmiş ve kılçıklarından arındırılmış hamsilerin birinin üzerine bu hazırladığınız harçtan sürüp diğer bir hamsiyi üzerine kapatın.

Tüm hamsileri bu şekilde hazırladıktan sonra mısır ununa bulayıp bir tavada kızdırdığınız sığ yağda kızartın. Dilerseniz hamsilerin içlerini boş bırakıp, sadece tuz karabiber ile tatlandırarak da kızartabilirsiniz.