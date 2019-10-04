Tavada hamsi kuşu tarifi|Hamsi kuşu nasıl yapılır?
Ekim ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda en bol ve en taze balık çeşidi olan hamsi tarifleri merak ediliyor. Tavada hamsi kuşu tarifi araştırılıyor. Hamsi kuşu nasıl yapılır? Peki, tavada hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte detaylar...04 Ekim 2019 Cuma 19:02
Ekim ayının gelmesiyle birlikte tezgahlarda en bol ve en taze balık çeşidi olan hamsi tarifleri merak ediliyor. Tavada hamsi kuşu tarifi araştırılıyor. Hamsi kuşu nasıl yapılır? Peki, tavada hamsi kuşu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Hamsi kuşu nasıl yapılır?
Malzemeler
40 adet hamsi
3 dal taze soğan
30 yaprak nane
12 dal maydanoz
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Pul biber
Hamsileri kızartmak için malzemeler
1 su bardağı mısır unu
Ayçiçek yağı
Yapılışı
Taze soğan maydanoz ve taze naneyi bıçak yardımı ile iyice ince ince kıyın. Çok kuru olmaması için içerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyin. İyice kıydığınız taze otları tuz, dilediğiniz kadar karabiber ve pul biber karışımı ile lezzetlendirin.
Temizlenmiş ve kılçıklarından arındırılmış hamsilerin birinin üzerine bu hazırladığınız harçtan sürüp diğer bir hamsiyi üzerine kapatın.
Tüm hamsileri bu şekilde hazırladıktan sonra mısır ununa bulayıp bir tavada kızdırdığınız sığ yağda kızartın. Dilerseniz hamsilerin içlerini boş bırakıp, sadece tuz karabiber ile tatlandırarak da kızartabilirsiniz.
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