TAV ve Groupe ADP’den girişimlere destek

TAV Havalimanları ve ortağı Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir’de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlıyor. Seçilen girişimler 15 Ekim’de Charles de Gaulle, 17 Ekim’de de Adnan Menderes havalimanında olacak. TAV iki girişimi Paris’e götürecek, Fransa’dan iki girişim de İzmir’e gelecek. Başvurular 15 Eylül’de sonlanıyor.

Dünyanın en geniş havalimanı işletmeciliği platformunu oluşturan TAV Havalimanları ve Groupe ADP tarafından düzenlenen “Airport Startup Day”, Türkiye ve Fransa’dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri bir araya getirecek. Uluslararası jüri tarafından seçilen girişimler, Paris Charles de Gaulle ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarında projelerini yolcular, yatırımcılar ve sektörün önde gelen isimleriyle paylaşma olanağı bulacak.

Projenin Türkiye ayağını yürüten TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk “Yılda 100 milyondan fazla yolcuya hizmet veren bir şirket olarak, yolcu memnuniyeti tüm operasyonlarımızın odağında yer alıyor. Yolcularımızın ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip ederek buna uygun inovatif çözümler yaratıyoruz. Ortağımız Groupe ADP tarafından düzenlenen Airport Startup Day etkinliğini bu yıl ülkemizin en büyük ticaret ve girişimcilik merkezlerinden biri olan İzmir’e taşıyoruz. Bu etkinlik geleceğin seyahat deneyimini oluşturacak girişimlere, uluslararası alanda eşsiz bir görünürlük ve yeni işbirlikleri kurma olanağı sunuyor. Bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz etkinliği önümüzdeki yıllarda işlettiğimiz diğer havalimanlarına da taşımayı umuyoruz. Sosyal fayda yaratma misyonumuzun gereği olarak, Türkiye’deki girişimlere bu desteği vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Airport Startup Day etkinliğine Türkiye’den 15 girişim seçilecek. Bu girişimlerden ikisi, tüm masrafları TAV ve Groupe ADP tarafından üstlenilmek üzere Paris’teki etkinliğe de katılacak. Etkinlikte yer alan girişimler arasında jüri değerlendirmelerine göre başarılı bulunanlar ayrıca ödüllendirilecek.

Katılmak isteyen girişimciler 15 Eylül’e kadar www.airportstartupday.com adresinde yer alan online form üzerinden başvurabilir. Jüri tarafından seçilen girişimler eylül ayı sonunda açıklanacak.