TAV ve Fraport, Antalya Havalimanı ihalesini kazandı

Ortaklık, 7 milyar 250 milyon Euro teklif vererek havalimanını Ocak 2027’den Aralık 2051’e kadar işletme hakkı elde etti. TAV İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, turizm merkezi Antalya’da Fraport’la 3.5 yıldır uyumlu ve başarılı bir işletme gerçekleştirdiklerini aktardı. Şener, bu dönemde şehrin tarihinin en yüksek yolcu trafiğine ulaştığını söyledi. “Son 2 yılı pandeminin etkisi altında geçirmiş olsak da sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerle Antalya’nın çok daha iyi noktalara geleceğine inanıyoruz. Bu anlaşmayla havalimanının ihtiyaç duyduğu kapasite artışını gerçekleştirmek üzere en kısa sürede yatırıma başlayacağız” dedi.

Paydaşlara teşekkür

Şener, ilaveten “Son 20 yılda Türkiye’yi havacılıkta dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ortağımız Fraport’la sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak Antalya’nın potansiyelini gerçekleştirmek için çalışacağız” şeklinde konuştu.

Yüzde 25'i peşin

Fraport AG CEO’su Dr. Stefan Schulte ise “Müşteri memnuniyeti, inovasyon ve operasyonel mükemmelliğe odaklı olarak uzun yıllar boyunca hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Antalya Havalimanı ihalesini alan TAV ve Fraport ortaklığı 25 yıllık kira bedelinin yüzde 25’ini peşin ödeyecek. Ortaklık, ilk etapta yaklaşık 600 milyon Euro olmak üzere toplamda 765 milyon Euro yatırımla havalimanının kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracak. Yatırım kapsamında iç ve dış hat terminalleri büyütülecek. 2040 yılında da 70 bin metrekarelik yeni dış hatlar terminali açılacak. Yaklaşık 1 milyon metrekarelik apron alanı eklenerek park pozisyonu sayısı 106’dan 181’e, terminallerdeki köprü sayısı 20’den 38’e yükseltilecek.