TAV Technologies “Great Place to Work” sertifikasyonunu aldı

Şirket, kurum kültürü konusunda araştırma ve danışmanlık hizmeti veren Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen “Great Place to Work” sertifikasyonunu almaya hak kazandı. TAV Technologies Genel Müdürü Kerem Öztürk, şunları kaydetti: “Bugün 12 ülkede 30’dan fazla havalimanında ürün ve hizmetlerimizle yer alıyoruz. Sahip olduğumuz çok uluslu ve yetkin insan kaynağı sayesinde küresel ölçekte rekabet ediyoruz. Çalışan memnuniyeti tüm süreçlerimizin odağında yer alıyor. Şeffaf ve açık iletişime dayalı, çalışanların karar süreçlerine katıldığı, güvene dayalı bir iş kültürünü geliştirmek üzere çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmaların sonuçlarını, bu alanda uluslararası ölçekte kapsamlı bir program yürüten Great Place to Work Enstitüsü ile değerlendirdik. Çalışanlarımızın mutluluğunu en üst düzeyde tutarak en iyi işverenler arasında yer almak üzere çalışmaya devam edeceğiz.”