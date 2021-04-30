TAV ilk çeyrekte 4.3 milyon yolcuya hizmet verdi

Şirket bu dönemde 60.6 milyon Euro ciro elde etti. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2021’in ilk çeyreğinde yolcu trafiklerinin salgın kaynaklı uçuş kısıtlamalarından etkilenmeye devam ettiğini belirterek, şöyle dedi: “Ancak ilk çeyreğin, dış hat yolcusu mevsimselliği açısından en zayıf çeyrek olduğunu da burada eklememiz gerekir. Örneğin 2019’un ilk çeyreğinde toplam yıllık dış hat yolcumuzun yüzde 10’una hizmet vermiştik. Mevsimselliği oldukça düşük olan iç hat trafiği ise dış hattan çok daha hızlı bir şekilde toparlanmaya devam ediyor.”