TAV ile sağlıklı seyahatler

TAV Havalimanları, Türkiye’de ve yurt dışında işlettiği havalimanlarını pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından oluşturulan program kapsamında sertifikalandırıyor. Ankara Esenboğa, Makedonya Üsküp ve Hırvatistan Zagreb havalimanları başvuru sürecini tamamlayarak “ACI Havalimanı Sağlık Akreditasyonu”nu aldı. İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa-Alanya, Milas-Bodrum ile Tunus’taki Enfidha ve Monastir, Gürcistan’ın Tiflis ve Suudi Arabistan’ın Medine havalimanları da akreditasyon sürecini yürütüyor. Fraport ve TAV’ın birlikte işlettiği Antalya Havalimanı da sertifikayı alacak.



Havacılık en hızlı adapte olan sektör



TAV Havalimanları İşletmelerden Sorumlu Grup Başkanı (COO) Kürşad Koçak, havacılıkta sektörün doğası gereği tüm dünyada geçerli olan sıkı düzenlemelerin bulunduğunu dile getirdi.



Koçak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu nedenle, havacılık pandemiden en fazla etkilenen fakat aynı zamanda yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. TAV olarak işlettiğimiz tüm havalimanlarında, çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik.



Türkiye’deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Haziran başından bu yana da yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı EASA tarafından hazırlanan protokole imza attık. Şimdi de ACI tarafından yürütülen kapsamlı programa katılarak bu konudaki taahhütlerimizi daha da güçlendirmiş olduk. Havalimanları ve havayollarının aldığı önlemlerle seyahat sırasında bulaşı riskinin en aza indirildiğine inanıyoruz. Uçuş öncesi test süreciyle birlikte düşündüğümüzde, ülkeler arasındaki uçuş kısıtlamalarının ve karantina önlemlerinin kaldırılarak ve sektörün canlanmasını umuyoruz.”