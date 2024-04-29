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Ekonomi TAV Havalimanları’nın kurucu ortağı Sani Şener yönetimi bırakıyor!
Ekonomi

TAV Havalimanları’nın kurucu ortağı Sani Şener yönetimi bırakıyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-29 18:14:00 -
TAV Havalimanları’nın kurucu ortağı Sani Şener yönetimi bırakıyor!

TAV Havalimanları kurucu ortaklarından Mustafa Sani Şener Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini 1 Mayıs 2024 itibariyle bırakıyor. Şener, iş yaşamına TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edecek.

Mustafa Sani Şener, kurucu ortağı olduğu ve 25 yıl boyunca İcra Kurulu Başkanı, son iki yılda da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer aldığı TAV Havalimanları’ndaki görevini bırakıyor. 

TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sani Şener “1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı yap-işlet-devret projesiyle ile başlayan ve geride kalan 27 yılda küresel bir marka haline gelen TAV Havalimanları, bugün dünyanın önde gelen havalimanı işletmecilerinden birisi. TAV Havalimanları’nda 25 yıl boyunca görev yaptığım İcra Kurulu Başkanlığı makamını bıraktıktan sonraki iki yıl geçiş dönemini de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak tamamladım. Bundan sonraki süreçte, TAV Havalimanları’ndaki yönetim ekibinin bilgisi, tecrübesi ve çalışkanlıklarıyla şirketin çok daha iyi yerlere geleceğine inancım sonsuzdur. Türkiye’de ve dünyada pek çok ilklere imza atmış havacılık sektörüne ait öncü bir şirket olmanın gururunu her zaman yaşadık ve bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. 1 Mayıs 2024 tarihi itibari ile TAV Havalimanları yönetimindeki görevimi bırakırken, firmanın ortağı olarak kalmaya devam edeceğim. Bundan sonraki iş hayatıma 2006 yılında TAV Havalimanları bünyesinden ayırdığımız TAV İnşaat şirketinde devam edeceğim” dedi.

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