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TAV, 2 havalimanıyla Avrupa'nın en iyileri arasında

TAV Havalimanları'nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları, kendi kategorilerinde Avrupa'nın en iyi havalimanları seçildi

06 Mart 2019 Çarşamba 14:58
TAV, 2 havalimanıyla Avrupa'nın en iyileri arasında

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları’nın işlettiği Zagreb ve Üsküp havalimanları, Avrupa'nın en iyi havalimanları arasında yer aldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 havalimanı, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından verilen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality ASQ) ödüllerinde kendi kategorilerinde ödüllendirildi.

Üsküp Havalimanı, "Yılda 2 milyondan az yolcu" kategorisinde, Zagreb Havalimanı da "Yılda 2-5 milyon yolcu kategorisinde" ödül kazandı.

Ödüller, ACI tarafından 91 ülkede 640 bin yolcuyla yapılan anket sonuçlarına göre belirleniyor.

Zagreb ve Üsküp'ün yanı sıra TAV'ın iştirakleri BTA ve TAV İşletme Hizmetleri ile tüm yiyecek-içecek operasyonu, lounge, otopark ve CIP hizmetlerini üstlendiği Umman Muskat Havalimanı da Orta Doğu'da hizmet kalitesini en fazla geliştiren havalimanı seçildi.


- "Dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, şunları kaydetti:

"TAV olarak bugün 7 ülkede 15 havalimanı işletiyoruz. Geçtiğimiz yıl işlettiğimiz havalimanlarında 152 milyon yolcuya hizmet verdik. Tüm operasyonlarımızın odağında yolcu memnuniyeti yer alıyor. Yolcularımıza güvenli, hızlı ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmak üzere çalışıyoruz. Bu amaçla yolcu ihtiyaçları ve beklentilerini yakından takip ederek inovatif çözümler üretiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızın yolcularımız tarafından takdir edildiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğumuz insan kaynağı ve bilgi birikimiyle havalimanı işletmeciliğinde dünyanın her yerinde tercih edilen bir marka haline geldik. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

ACI World Genel Sekreteri Angela Gittens de "Havalimanları, giderek rekabetçi hale gelen bir endüstride müşteri deneyiminin iş sonuçları açısından önemli bir araç haline geldiğini fark ediyor. ASQ, havalimanlarının performansını değerlendirmek için küresel ölçekte objektif kriterlere dayanan ve karşılaştırma olanağı sunan tek program." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:58
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