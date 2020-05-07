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Aktüel

Tatvan’da Trafik Haftası etkinlikleri

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinden geçen sürücü ve yolculara maske dağıtımı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 19:11:08 -
Tatvan’da Trafik Haftası etkinlikleri

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bitlis’in Tatvan ilçesinden geçen sürücü ve yolculara maske dağıtımı yapıldı.


Trafik Haftası dolayısıyla Tatvan ilçesinde emniyet ve jandarma tarafından etkinlik düzenlendi. İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe emniyet ve jandarma personelleri ile kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen program kapsamında ilçe girişindeki polis kontrol noktasından geçen sürücü ve yolculara maske dağıtımı yapıldı. Etkinlik kapsamında sürücülere trafik kurallarını da hatırlatan ekipler, ayrıca bilgilendirici broşür dağıttı.


Sürücü ve yolculara maske dağıtıp trafik kuralları ve korona virüs konusunda uyarılarda bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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