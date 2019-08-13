Tatvan’da şehit yakınları ve gazilere bayram ziyareti

Bitlis’in Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman ve Tatvan Sosyal Hizmetler Müdürü Emredin Aydoğan ilçede ikamet eden şehit yakınları ve gazilere Bayram ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı vesilesi ile gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında şehit yakınları ve gazileri evlerinde ziyaret eden Vakıf Müdürü Mesut Karaman ve Sosyal Hizmetler Müdürü Emredin Aydoğan şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladılar. Ziyarette ayrıca; şehit yakınları ve gazilere İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın selamları ve bayram tebrikleri iletildi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ve gaziler ise bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Vakıf Müdürü Mesut Karaman ve Sosyal Hizmetler Müdürü Emredin Aydoğan’a teşekkürlerini ilettiler. Bayram ziyaretleri kapsamında ayrıca; Afrin Gazisi Muammer Filiz’e de ziyaret gerçekleştirildi.