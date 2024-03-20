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Gündem Tatvan'da PKK paçavrası açan DEM'liler yakalandı!
Gündem

Tatvan'da PKK paçavrası açan DEM'liler yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 21:54:00 -
Tatvan'da PKK paçavrası açan DEM'liler yakalandı!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde DEM'in düzenlediği Nevruz programında,terör örgütü PKK paçavraları açıldı. Provokasyona ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

CHP'lilerin ittifak ortağı DEM'liler ülke genelinde PKK provokasyonlarına devam ediyor.

Bitlis'teki Fuar Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde 21 Mart Nevruz etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen programa terör sözlüğüne soyunan DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, DEM Parti belediye başkan adayları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

4 kişi gözaltında!

Bazı DEM'liler etkinlikte PKK terör örgütüne ait paçavraları açtı. Polis ekipleri terör örgütünü niteleyen bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bitlis Valiliği tarafından gelişme şu mesajla duyuruldu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Tatvan ilçesi Fuar Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün 10.00-14.15 saatleri arasında 21 Mart Nevruz etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında; terör örgütünü niteleyen bez paçavra ile alana girmeye çalışan 4 şahıs gözaltına alınmıştır”

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