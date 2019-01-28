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Tatvan'da kick boks ve muay thai kampı

- Kampa Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 65 sporcu katıldı- Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur:"Geçen yıl düzenlediğimiz kampa ülkemizden katılan bütün sporcularımız başarı elde ederek Türkiye şampiyonu oldu ve uluslararası arenada çok büyük başarılar yakaladı"

28 Ocak 2019 Pazartesi 20:51
Tatvan'da kick boks ve muay thai kampı


BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerli ve yabancı 65 sporcunun yer aldığı kick boks ve muay thai kampı başladı.

Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığınca Tatvan'daki Van Gölü Ortaokulu Spor Salonu'nda 5 gün devam edecek kampa İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den 65 sporcu katıldı.

Kick Boks ve Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, yaptığı açıklamada, kampın ardından sporcular arasında müsabakaların olacağını belirterek şöyle konuştu:

"Bölge Başkanlığı olarak her yıl Tatvan'da kick boks ve muay thai maçları düzenliyoruz. Sporcularımız ülkelerinde başarılı olan sporcularımız. Aynı zamanda uluslararası arenada başarılı 23 sporcumuz da şu an burada. Amacımız bölge sporcularının Türkiye ve uluslararası şampiyonalarda daha kaliteli hale gelmesidir. Geçen yıl düzenlediğimiz kampa ülkemizden katılan bütün sporcularımız başarı elde ederek Türkiye şampiyonu oldu ve uluslararası arenada çok büyük başarılar yakaladı. 5 yıldır bu kamplara katılan sporcularımızın hepsi milli takıma yerleşti."

İranlı antrenör Ali Haghnazevri ise 25 sporcu ile kampa katıldıklarını belirterek, "2 yıldır bu kampa katılıyoruz. Bu kamplar çok faydalı oluyor. Sporcularımız burada Azerbaycanlı, Gürcistanlı ve Türkiyeli sporculardan teknik öğreniyor. Bazen bizim bildiklerimizin onlara katkısı olur, bazen de onların bildikleri bize katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

Muay thai hakemi İranlı Arezu Maghduri de 2017 yılında Dünya Muay Thai Federasyonu tarafından kadın hakemler arasında dünya birincisi seçildiğini ifade ederek, "Burada olmaktan şeref duyuyorum. Biz Türkiye ile kardeş ülkeyiz. Bize çok nazik ve kibar davranıyorlar. Bu durum bizi buralara gelmek için teşvik ediyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 20:51
  1. Azerbaycan
  2. Bitlis
  3. Gürcistan
  4. iran
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  6. Kick Boks
  7. Muay Thai
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