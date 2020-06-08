Tatvan’da bir köy daha karantinaya alındı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis’in Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyünün Van-Erciş anayolu üzerinde sağ tarafta bulunan (sahil tarafı) yerlerde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve giriş çıkışların 8 Haziran 2020 tarih ve saat 17.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına oy birliği ile karar alınmıştır” denildi.