Tatvan’da bir köy daha karantinaya alındı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bitlis’in Tatvan ilçesi Kıyıdüzü köyünün Van-Erciş anayolu üzerinde sağ tarafta bulunan (sahil tarafı) yerlerde pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddesi kapsamında karantinaya alınması ve giriş çıkışların 8 Haziran 2020 tarih ve saat 17.00 itibariyle ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına oy birliği ile karar alınmıştır” denildi.