Tatvan Belediyesinin yaz etkinlikleri sona erdi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından birçok ünlü sanatçının katılımıyla düzenlenen "Tatvan 2019 Yaz Etkinlikleri" sona erdi.

Tatvan Belediyesi tarafından 27 Temmuz’da startı verilen etkinlikler, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Emrah Güneş’in katıldığı program ile sona erdi. Sosyal belediyecilik kapsamında ilçe sahilinde düzenlenen etkinliğin son gecesinde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve ilahi sanatçısı Emrah Güneş ilçe halkıyla buluştu. Programa ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Tatvanlı Hafız Şükrü Canpolat’ın Kur’an tilaveti ile başlayan programda ünlü ilahi sanatçısı Emrah Güneş’in seslendirdiği ilahiler izleyicilerin beğenisini topladı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu tarafından sohbet programı ile devam eden program, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Korkmaz tarafından plaket sunumu ise sona erdi.