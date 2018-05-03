Tatlıses: İzmirlileri uyandırmamız lazım

Niyetlerinin kötü olmadığını, faydalı olmak istediklerini söyleyen İbrahim Tatlıses, paraya ihtiyacının olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim paraya pula ihtiyacım yok. Allah vermiş ama niyetimiz iyi bir şey olması. İzmirlileri uyandırmamız lazım, uyuyorlar çünkü. O derin uykudan hâlâ uyanamadılar. 2,5 saatte Karşıyaka’ya gitmek ister misin, 5 dakika dururken. Biz Cumhurbaşkanımızdan köprü isteyemez miyiz? Fuar kapatıldı, konser veremiyoruz. Fuar bir kapandı İzmir bitti. Traktörlere mi gidip bakacağız? İnsanlar ta nerelerden geliyorlardı. Kimler çıkmadı ki fuara. Vallahi billahi benim niyetim fuarı yeniden canlandırmak. Millet traktör seyretmeye geliyor. Motor mu, traktör mü, sanatçı mı? Bir mahkemenin yüz karası olarak Buca Cezaevi’nde 14 gün yattım. İzmirliler bize oy verecek, biz de Beyefendi’den isteyeceğiz. Eli boş yüzü kara dönemeyiz. Diyeceğiz ki ’Efendim böyle böyle söz verdik. Bu sözümüzün arkasında duralım."

BAŞKANIN ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ

İzmir’in kanadının kırıldığını kenti uçurmaya geldiğini ileri süren Tatlıses, "CHP de adayını çıkarmadı. Yahu çıkarsın da görelim. Başkanın önünde kimse duramaz. Yüzde 57; 56 da değil" dedi.