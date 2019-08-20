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Tatlı su ürünlerinden ekonomiye büyük katkı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, DSİ'nin kullanımındaki baraj ve göletlerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri neticesinde geçtiğimiz yıl 110 bin ton su ürünleri üretildiğini belirtti.

20 Ağustos 2019 Salı 11:08
Tatlı su ürünlerinden ekonomiye büyük katkı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliDevlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün kullanımındaki baraj ile göletlerde gerçekleştirilen su ürünleri üretiminin ekonomik değerinin yıllık yaklaşık 940 milyon lirayı bulduğunu açıkladı. Pakdemirli, baraj ile göletlerde yürütülen yetiştiricilik faaliyetleri neticesinde 2018’de 110 bin ton su ürünleri üretildiğine dikkati çekerek, “Buralarda özel sektör tarafından yetiştiricilik faaliyetleri de yürütülüyor” dedi.

Türkiye’de baraj ve göletlerde ekonomik değeri olan yaklaşık 30 farklı balık türü bulunuyor. Bu doğal türlerin desteklenmesi ve balıkçılık faaliyetlerinden yüksek gelir elde edilmesi için DSİ’ye ait 7 Su Ürünleri İstasyonu’nda çalışmalar yapılıyor.

Bu istasyonlarda yılda yaklaşık 30 milyon pullu sazan ve 2 milyon civarında şabut balığı üretiliyor. Yine ekonomik değeri yüksek olan Karaca mersini ve sivriburunun anaç adayı olarak bakım ile besleme çalışmalarına Amasya-Yedikır ve Bolu-Gölköy Su Ürünleri istasyonlarında devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:08
  1. Amasya
  2. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  3. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü
  4. Bolu-Gölköy Su Ürünleri
  5. tatlı su balıkçılığı

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