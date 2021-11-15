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Ekonomi Tatlı patateste hasat zamanı
Ekonomi

Tatlı patateste hasat zamanı

İthal edilen, raflarda kilosu 40 liradan satılan kırmızı ve mor renk tatlı patates İzmir’in Torbalı ilçesinde üretiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:45:00 -
Tatlı patateste hasat zamanı

15 dönümlük alanda üretim yapan Şerafettin Baba, ürünün tat olarak patatesten çok kestaneye benzediğini dile getiriyor. Baba, şunları kaydediyor: “Tatlı patatesin farklı renkte çeşitleri bulunuyor. Kırmızı, içi beyaz olanı var. Dışı da içi de mor olanı var, turuncu olanı var. Ben kırmızı ve mor cinsin ekimini yaptım. Özellikle diyabet hastaları bu ürünleri tercih ediyor. A, B, C, B6 vitaminlerini barındıran bir yiyecek. Aynı zamanda da önemli bir lif kaynağı. Tam bir şifa kaynağı olduğu için kanser hastaları da sağlıklı besin tüketme amacıyla tatlı patatesleri tercih ediyor.”

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