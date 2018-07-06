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Tatlı krizleri nasıl aşılır?

Tatlı krizlerini dönem dönem hepimiz geçiririz. Bu durumda en az kalori alarak tatlı ihtiyacınızı karşılamak mümkündür.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:57
Tatlı krizleri nasıl aşılır?

Sakız çiğneyin.

Bol bol meyve tüketin.

Günde 2-2.5 lt su tüketmeye özen gösterin.

Pasta, baklava gibi ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin.

Sağlıklı ve düzenli beslenin.

Eğer diyet yapıyorum tatlıya yenilmek istemiyorum diyorsanız 100 gram yağsız yoğurdun üzerine kuru meyveler ekleyip tüketebilirisiniz. Gerçekten çok etkili bir yöntemdir.

İstediniz tatlıdan porsiyon küçültün.(öneğin 1 paket çikolata yerine 2 parça çikolata tüketin.)

Ara öğünlerinizi atlamayın. Günde 3 ana, 2 ara öğün olarak beslenin.

Haftada 3-4 kez en az 30 dakikalık yürüyüşlere çıkın.

Tatlı istediğinizi durduramıyorsanız kendinize başka aktiviteler bulun. Kitap okuyun, film izleyin, dans edin.

Düzenli ve yeterli uyumaya özen gösterin.

Stresten uzak durun.

Kuruyemiş tüketin.(10-12 badem, 4-5 ceviz, 10 fındık içi )

TATLI KRİZİNİ ÖNLEYEN ÇAY

1 adet elma kabuğu

3-4 adet taze zencefil

2 adet karanfil

1 tam limon

1 kabuk taçın

1 litre su

YAPILIŞI:

1 litre kaynar suyun içine zencefili, limonu, elma kabuğunu, karanfili ekleyip 5 dk kaynatın. Daha sonra süzün ve çubuk tarçını ekleyip gün içerisinde tüketin.

Afiyet olsun.

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:57
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