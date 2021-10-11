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Kadın - Aile Tatlı krizine acele Kupada Kek
Kadın - Aile

Tatlı krizine acele Kupada Kek

Canınız tatlı çekiyor ama kolay bir tarif istiyorsanız, yumuşak ve pratik kupada yapılan acele kek tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 11:07:00 - 2021-10-11 11:09:09
Tatlı krizine acele Kupada Kek

Canınız tatlı çekiyor ama kolay bir tarif istiyorsanız, yumuşak ve pratik kupada yapılan acele kek tarifi.

Malzemeler

  • 3 yemek kaşığı süt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 2,5 yemek kaşığı şeker
  • Çeyrek tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 3 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
  • 1 yemek kaşığı damla çikolata
  • Kupa veya isteğe göre kek kalıbı

Mikrodalga fırına girebilen bir kupa tercih ediniz. İçine un, şeker, kakao, kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın. Yağ ve sütü ekleyerek pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın. Damla çikolatasını üzerine ekleyin. Yüksek ısı ayarında 2-3 dakika pişirin. Kekiniz hazır afiyet olsun.

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