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Kadın - Aile Tatlı biber salçası tarifi | Ev yapımı biber salçası püf noktası
Kadın - Aile

Tatlı biber salçası tarifi | Ev yapımı biber salçası püf noktası

Kış gelmeden salca hazırlamak isteyenler püf noktalarını, tam ölçülü tarifleri araştırmaya başladı. Peki, tatlı biber salçası nasıl yapılıyor? Biber salçası gerekli malzemeler | Lezzetli kolay salça tarifi

Yeniakit Publisher
2021-08-24 17:15:00 -
Tatlı biber salçası tarifi | Ev yapımı biber salçası püf noktası

Mis gibi kokusu, damakları şenlendiren tadıyla kendi biber salçalarınızı hazırlayabilirsiniz. İşte, ev yapımı salça tarifi

Tatlı biber salçası tarifi

Malzemeler:

  • 3 kilo tatlı kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Zeytinyağı

Ev yapımı biber salçası püf noktası

Öncelikle biberleri güzelce yıkayarak işe başlayın.

Ardından tatlı kırmızı biberleri ortadan ikiye kesin.

Biberlerin saplarını ve tohumlarını temizleyin.

3 kilo tatlı kırmızı biberi derin bir tencerenin içerisine yerleştirin.

Biberlerin üzerine bir su bardağı su ilave edin.

Biberleri yaklaşık 40-45 dakika kaynatın.

Tatlı kırmızı biberler iyice yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Biberleri bir süzgece alın ve yaklaşık 1 saat süzülmesini bekleyin.

1 saatin sonunda zarları belli olan biberleri soyun.

Sonrasında ise tüm biberleri mutfak robotundan geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz biberleri tencereye alın ve üzerine tuz serpin.

Salçayı yaklaşık 35-40 dakika orta ateşte pişirin.

Bu arada salçayı sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Karıştırmayı ihmal ederseniz salçanın dibi tutabilir.

Ocağın altını kapatmadan bu kez blendarla bir kez daha salçayı çekin.

Salça kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Salça sıcakken kavanozlara boşaltın.

Salça ılınınca kavanozlara zeytinyağı ilave edin ve kapaklarını kapatın.

Soğuyan salçayı buzdolabında muhafaza edin.

Afiyet olsun.

 

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