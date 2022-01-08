Tatlı bağımlılığının 12 işareti

Başta paketli ürünler olmak üzere aşırı şeker tüketiminin tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır.

Dr.Fevzi Özgönül tatlı bağımlısı olupta farkında olmayanlara önemli açıklamalar yaptı.Dr.Özgönül ,'Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa veya çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız dikkat edin tatlı bağımlısı olabilirsiniz.'dedi.

Dr.Fevzi Özgönül, 'Tatlı bağımlılığı aslında sigara,alkol veya madde bağımlılığından bile tehlikelidir ve daha çok hastalanmamıza neden olur ama biz tatlı bağımlısımıyız onu bile fark edemiyoruz.'dedi.

Tatlı bağımlılığı o kadar kötüdür ki, dumanı isi yoktur, kişide çok büyük davranış değişikliği yapmaz dolayısı ile hiç kimseye sezdirmeden her yerde her ortamda bu bağımlılığı devam ettirebilirler. Ancak kişi kendisi bu bağımlılığı fark edip önlem almak isteyebilir.

Tatlı bağımlısı olduğumuzu nasıl mı anlarız?

1- Çay ve kahve içerken mutlaka şeker ekliyorsanız

2- İçeceklerinizi genelde şekerli içeceklerden seçiyorsanız

3- Yemeklerden sonra mutlaka bir tatlı isteği geliyorsa

4- Çay veya kahve içerken yanında mutlaka bir şeyler yemek istiyorsanız

5- Sık başınız ağrıyor ve tatlı bir şey yediğinizde baş ağrınız geçiyorsa

6- Ekmek, makarna veya pilav olmadan doymuyorsanız

7- Market alışverişinizde sepetinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık varsa

8- Yolda giderken pastane veya unlu mamül dükkanlarını fark ediyorsanız

9- Evinizde veya iş yerinizde mutlaka tatlı bir atıştırmalık bulunuyorsa

10- Gece buzdolabını açıp bir parça da olsa tatlı yiyorsanız

11- Su içmeyi hiç sevmiyorsanız, suyun tadı size acı geliyorsa

12- Toz şekerini veya küp şekeri nadir de olsa tek başına yediğiniz oluyorsa;

Dikkat edin sizde tatlı bağımlılığı başladı demektir.