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Ekonomi

Tatili bayrama tercih edenler faturasına katlanacak

Dört günlük Kurban Bayramı’nı tatil beldelerinde geçirecek aileleri ağır bir fatura bekliyor. Zira Alanya, Belek, Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi turizm bölgelerinde 4 kişilik ailenin 5-6 günlük tatili için ulaşım, konaklama ve yemek maliyeti 10 bin liradan başlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 10:35:00 -
Tatili bayrama tercih edenler faturasına katlanacak

Ekonomiye 10-15 milyar lira katkı yapacak olan dört günlük Kurban Bayramı, tatilcilerin bütçelerini zorlayacak. Bayram tatilini fırsat bilerek İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’ya akın edecek vatandaşlar ciddi bir külfetin altına girecek.

Kur arttı fiyatlar fırladı

Corona virüsüne (Covid-19) karşı alınan önlemlerden ötürü uçak, otobüs ve otel ücretlerinin zamlanması; şu sıralar talep gören kiralık otomobil ile villa fiyatlarının tavana vurması kaygıyla karşılanıyor. Örneğin  tatile çıkmaya niyetlenen dört kişilik bir ailenin ulaşım için 4-5 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu durum tatil planlarının yeniden ele alınmasına hatta ertelenmesine yol açıyor.

Maliyetler yükseldi

Konaklama maliyetleri de yüksek. Çeşme, Kuşadası, Didim, Bodrum, Fethiye, Alanya’daki butik otellerde bile kişi başı gecelik ücretler 250-300 lira civarında. Dolayısıyla bir ailenin günlük otel masrafı minimum 4 bin lira, maksimum 5 bin lira. Turistik bölgelerde hizmet veren restoran ve lokantalar da pahalıya mal oluyor. Kişi başı kahvaltı 60 liradan, yemek ise 60-70 liradan fiyatlanıyor. Dolasıyla dört kişinin dört günlük kahvaltı ve yemek masrafı 2 bin liradan başlıyor, 3 bin lirayı geçiyor.

Tercihler değişiyor

Tur operatörlerinin ve otellerin Kurban Bayramı için biçtikleri 10-20 bin liralık hizmet ücretleri rezervasyon iptallerini beraberinde getiriyor. Doğal olarak vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli oteller aramaya koyuluyorlar.

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