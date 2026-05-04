İzne giden aile kaldıkları evde rahatsızlandı: 2 çocuk öldü, anne baba tedavi altında
Karaman'da yaşayan bir ailenin izne çıkarak yakınlarını ziyaret etmek gittiği Mersin Bozyazı'da kaldıkları evde gece rahatsızlanan 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altında.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Tekmen Mahallesi'nde bulunan bir ikamette Ebru (33), eşi Musa (38) ve çocukları Azra (8) ile Ömer Selim Tülü (5) henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE-BABA ŞEHİR HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ
Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.