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Bu markaları evinize sokmayın! Üç yoğurtta taklit-tağşiş çıktı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu markaları evinize sokmayın! Üç yoğurtta taklit-tağşiş çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden hileli ürünlere yönelik yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniden güncelledi.

#1
Foto - Bu markaları evinize sokmayın! Üç yoğurtta taklit-tağşiş çıktı

Yapılan laboratuvar incelemeleri neticesinde, üç farklı yoğurt markasında standartlara aykırı şekilde yağ oranının düşük olduğu ve ürünlerde jelatin tespiti yapıldığı kamuoyuna duyuruldu.

#2
Foto - Bu markaları evinize sokmayın! Üç yoğurtta taklit-tağşiş çıktı

Bakanlığın 5996 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirdiği bu ifşalar, tüketiciler arasında büyük bir tedirginliğe sebep oldu.

#3
Foto - Bu markaları evinize sokmayın! Üç yoğurtta taklit-tağşiş çıktı

İşte 30 Temmuz 2026’da ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine yağ oranı düşüklüğü ve jelatin tespiti nedeniyle eklenen yoğurt markaları...

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