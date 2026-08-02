Bu markaları evinize sokmayın! Üç yoğurtta taklit-tağşiş çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden hileli ürünlere yönelik yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniden güncelledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden hileli ürünlere yönelik yürüttüğü sıkı denetimler sonucunda taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini yeniden güncelledi.
Yapılan laboratuvar incelemeleri neticesinde, üç farklı yoğurt markasında standartlara aykırı şekilde yağ oranının düşük olduğu ve ürünlerde jelatin tespiti yapıldığı kamuoyuna duyuruldu.
Bakanlığın 5996 sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirdiği bu ifşalar, tüketiciler arasında büyük bir tedirginliğe sebep oldu.
İşte 30 Temmuz 2026’da ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine yağ oranı düşüklüğü ve jelatin tespiti nedeniyle eklenen yoğurt markaları...
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