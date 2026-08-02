Güne daha dinç başlayacaksınız! Mışıl mışıl uyumak için mutlaka bunu yapın

Ne zaman içilmeli? Araştırmalarda genellikle yaklaşık 1 bardak, yani 240 mililitre kadar yüzde 100 vişne suyu içilmesi gerektiği belirtiliyor. En uygun zaman ise yatmadan 1-2 saat önce içmek olarak gösteriliyor. Ancak tek bir gece içmekten çok, birkaç gün ya da birkaç hafta düzenli tüketmek daha anlamlı sonuç verebilir. Etki kişiden kişiye değişebileceği için vücudun verdiği tepki takip edilmeli.