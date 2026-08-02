Güne daha dinç başlayacaksınız! Mışıl mışıl uyumak için mutlaka bunu yapın
Uykuya dalmakta zorlanan ya da gece sık uyananlar için muhteşem bir öneriyle geldik. İşte, mışıl mışıl ulumanın sırrı…
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Uykuya dalmakta zorlanan ya da gece sık uyananlar için muhteşem bir öneriyle geldik. İşte, mışıl mışıl ulumanın sırrı…
Gece boyunca dönüp durmak, sık sık uyanmak ya da sabah yorgun kalkmak birçok kişinin ortak sorunu. Uyku rutini için papatya çayı ve sıcak süt sıkça tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, uykuda dalma konusunda en faydalı desteğin vişne olduğunu ifade ediyor.
Vişne, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünde rol oynayan melatonini doğal olarak içeren meyveler arasında yer alıyor. Bu nedenle özellikle yatmadan önce tüketilen şekersiz vişne suyu, uyku düzenini destekleyen içecekler arasında gösteriliyor.
Vişne suyunda ayrıca polifenoller ve antosiyaninler gibi bitkisel bileşenler bulunuyor. Bu bileşenler, vücudun gece dinlenme sürecine katkı sağlayabilecek antioksidan ve iltihap karşıtı özellikleriyle biliniyor.
Ne zaman içilmeli? Araştırmalarda genellikle yaklaşık 1 bardak, yani 240 mililitre kadar yüzde 100 vişne suyu içilmesi gerektiği belirtiliyor. En uygun zaman ise yatmadan 1-2 saat önce içmek olarak gösteriliyor. Ancak tek bir gece içmekten çok, birkaç gün ya da birkaç hafta düzenli tüketmek daha anlamlı sonuç verebilir. Etki kişiden kişiye değişebileceği için vücudun verdiği tepki takip edilmeli.
Vişne suyu doğal olsa da şeker içerir. Bir bardakta 130 kalorinin üzerinde enerji ve 27 gramdan fazla doğal şeker bulunabilir. Bu yüzden özellikle diyabeti olanların, karbonhidrat takibi yapanların ya da kilo kontrolüne dikkat edenlerin porsiyonu göz önünde bulundurması gerekir. Hazır ürün alınacaksa “yüzde 100 vişne suyu” olmasına ve ilave şeker içermemesine dikkat edilmeli.
Uyku öncesi rahatlamak isteyenler için sıcak süt, papatya çayı ve bazı bitki çayları da tercih edilebiliyor. Bu içecekler daha çok gevşeme hissi sağlayarak uykuya geçişi kolaylaştırabilir. Yine de hiçbir içecek tek başına uyku sorunlarını tamamen çözmez. Gece ağır yemeklerden kaçınmak, yatmadan önce ekran kullanımını azaltmak ve sessiz-karanlık bir ortam oluşturmak uyku kalitesi için en az içecek seçimi kadar önemlidir.
Vişne suyu uykuya destek olabilecek doğal bir seçenek olarak öne çıksa da mucize gibi görülmemeli. Özellikle uzun süren uykusuzluk, gece sık uyanma ya da sabah aşırı yorgun kalkma sorunları devam ediyorsa altta yatan nedenlerin değerlendirilmesi gerekir.
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