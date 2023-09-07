Tatilde bile vazgeçemiyoruz! İhtiyaç mı yoksa bağımlılık mı?

Türkiye’de internet kullanıcılarının yarısından fazlası (yüzde 54) tatilde internet kullanım alışkanlıklarını aynen sürdürüyor veya daha da artırıyor. İnternet Değişim operatörü DE-CIX tarafından yapılan “Tatilde İnternet Kullanım Alışkanlıkları” araştırmasının sonuçlarına göre de internetin kullanım amaçları kuşaktan kuşağa değişse de internete olan ihtiyaç tatilde de değişmiyor.

2023 yazını geride bırakırken tatil sezonunda da kullanıcıların ihtiyaçlarından biri internet olarak öne çıkıyor. Öyle ki, tatilde internet kullanmayanların oranı yalnızca yüzde 1. Ayrıca, Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 21’i tatilde internet kullanımını artırdığını belirtirken yüzde 3’ü standart internet kullanım düzenini koruduğunu belirtiyor.

Kuşaklar değişse de takip değişmiyor

Kuşaklar arası farklılıklar, tatilde de olsak internet kullanım tercihlerinde bile kendisini gösteriyor. Tatilde streaming platformları genç kuşakların, e-posta göndermek ise 35 yaş üstünün radarında. Araştırma sonuçlarına göre 35-50 yaş arası tatilde bile iş takibini sürdürebilmek isterken genç kuşak ise favori dizilerinin yeni bölümlerini kaçırmak istemiyor. Araştırmaya katılan 18-24 yaş arası Z kuşağı gençler tatilde internet kullanımını yüzde 35’lik bir oran ile Netflix, Spotify, YouTube gibi streaming platformları için tercih ederken, 35-50 yaş arası katılımcılar ise yüzde 26’lık bir oranda tatil döneminde de sıklıkla e-posta uygulamalarını kullanıyor.

Öte yandan araştırma sonuçları %78 ile sosyal medya uygulamalarına olan ilginin 18-50 yaş arası hiçbir katılımcıda değişmediğini ve %82 ile de sosyal medyayı kadınların özellikle tatilde erkeklerden daha sık kullandığını ortaya koyuyor.

Katılımcılar tatil süresince internetten en önemli beklentileri arasında birinci sıraya yüzde 76 ile ücretsiz WiFi kullanımını, ikinci sıraya ise %73 ile yüksek hızı yerleştiriyor. Bu beklentileri üçüncü sırada yüzde 49 ile geniş bir kapsama alanı özelliği takip ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO