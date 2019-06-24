Tatil demek sınırsızca yiyip-içmek demek değil! Özellikle tatil süresince bilinçsiz ve ölçüsüz beslenmek, tatil dönüşü verilecek kilolarla baş başa kalmanıza sebep olabilir. Tatil dönüşü kilolarınızdan şikayetçiyseniz ne yapmalısınız? Tatilde alınan kilolar nasıl verilir? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler

Tatilde alınan kilolar nasıl verilir?

Hedef belirleyin

Bir hedef belirleyin ve her gün tartıya çıkmaktan kaçının.

Ödem veya kas kütlesi gibi, kilo alıp vermenizde etkili olan çok fazla etken vardır. Bu nedenle, kilonuzu saplantı haline getirmeyin.

Kendiniz hakkında iyi hissetmenizi sağlayacağına inandığınız uzun süreli bir hedefe bağlı kalmanız önemlidir.

En önemli öğün...

Kilo vermek için dikkat etmeniz gereken en önemli öğün akşam yemeğidir. Çünkü bu öğün size, muhtemelen kullanmayacağınız enerjiyi sağlar. Bu öğünde alacağınız kalorileri yakmayacağınız için depo edileceklerdir.

Daha doyurucu ve besleyici yemekler yemenizin gerekli olduğu kahvaltı ya da öğle yemeğinin aksine, akşam öğününde ya da gece daha hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih etmelisiniz.

Karbonhidratların gündüz tüketilmesi tavsiye edilirken, örneğin, akşamları sebze ve yağsız protein tüketmelisiniz.

Yemek listeleri yapın

Uygulayacağınız diyete başlamadan önce, üç tane yemek listesi hazırlamaya vakit ayırın:

Yeşil liste: Her gün yiyebileceğiniz sağlıklı besinlerden oluşur. Bu liste, sebze, meyve, baklagiller, bütün tahıllar, fındık ve tohumlar, yumurta, balık ve kümes hayvanlarını içerir.

Sarı liste: Hafta birkaç kez yiyebileceğiniz yiyeceklerdir. Bu besinler, kırmızı et, süt ürünleri, hazır meyvesuları, tahıl unlu ile yapılmış yiyeceklerdir.

Kırmızı liste: Yemekten kaçınmanız gereken besinlerdir. Bu liste, kızartma, hamur işi, tatlı, dondurma, meşrubat, rafine edilmiş unlu yiyecekler, dondurulmuş gıdalar, krema vb. besinleri kapsar.

Bu listeler, daha iyi menü seçimlerini kolaylaştırmak için zaten tükettiğiniz besinlere göre kişiselleştirilmelidir. Buzdolabınızı buna göre düzenlemeye çalışın.

Kırmızı listede yer alan besinleri tüketmekten kaçınmanın en iyi yolu, onları satın almamaktır. Bu sayede, bu listede yer alan besinleri tüketme fırsatınız bile olmayacaktır.

İyice çiğneyin

Her lokmayı sadece iyice çiğneyin, işte bu kadar basit. Her lokmayı iyice çiğnemek yediğiniz yemekten daha fazla keyif almanızı ve iyi sindirmenizi sağlar, besleyici ögelerin vücudunuz tarafından daha çok emilmesine yardımcı olur ve tok hissetmenizi sağlar.

Bu yöntem bazen çoğu insanın yapmakta en zorlandığı şey olsa da, uygulamak için verilecek en kolay tavsiyedir.

Öğünler arasında su için

Öğün aralarında ve gün boyunca su içmek metabolizmanızı hızlandırır ve daha kolay bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur.

Su içmek, ayrıca, sindirimi geliştirir, toksinleri ve sıvıları ortadan kaldırır ve acıkmadan daha az yemenize yardımcı olur.

Egzersiz seçimi yapın

Kilo vermek için yapılan egzersizlerde en iyi yöntem, spor salonunda saatler harcamak yerine sık sık antrenman yapmaktır.

Bu, kısa süreli olan orta yoğunlukta egzersiz sürelerinin molalarla değiştirilebileceği, ve bu sürecin birkaç kere tekrarlanacağı anlamına gelmektedir.

Haftada iki ve ya üç kere 30’ar dakikalık yapacağınız bu egzersizler, vücudunuzu forma sokmaya ve yağlardan kurtulmanıza yardımcı olur.