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Tatilciler sahili işgal etti! Uzun kuyruklar oluştu

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için gelen yerli turistler otellerde ve pansiyonlarda boş oda bulamayınca sahilde konakladı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:04
Tatilciler sahili işgal etti! Uzun kuyruklar oluştu

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler Akdeniz sahillerine akın etti. Türkiye'nin değişik illerinden Alanya'ya tatil yapmak için gelen turistler otel ve pansiyonlarda boş oda bulamayınca otoparkı ve sahilleri konaklama yerine çevirdiler. Özellikle tatil için Alanya’nın İncekum bölgesini tercih eden yerli turistler, boş buldukları alanları konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıktı.

KUYRUK OLUŞTURDULAR

Yerli turistler ıslak kıyafetlerini sahilde bulunan demirlere asarak, gece araba bagajında ve boş buldukları yerde uyudu. Aynı zamanda tatilciler, sahilde bulunan tuvaletlerde, duş ve soyunma kabinlerinde uzun kuyruk oluşturdu.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:04
  1. Yerli turistler
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  4. uzun kuyruklar oluştu

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