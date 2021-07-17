Tatilciler akın etti! Bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor
Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti.
Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti. Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'da nüfus yoğunluğunun 1 milyonu aşması bekleniyor.
Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da, yeni normalleşme süreci sonrası her geçen gün hareketlilik arttı.
Temmuz ayının başında 800 bine ulaşan nüfusun, bayramda 1 milyonu aşması bekleniyor.
Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.
İlçe girişinde araç yoğunluğu dikkati çekti.