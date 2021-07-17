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Gündem Tatilciler akın etti! Bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor
Gündem

Tatilciler akın etti! Bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 23:44:00 -
Tatilciler akın etti! Bayramda nüfusun 1 milyona ulaşması bekleniyor

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'a 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen birçok tatilci akın etti. Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı Bodrum'da nüfus yoğunluğunun 1 milyonu aşması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Bodrum'da, yeni normalleşme süreci sonrası her geçen gün hareketlilik arttı.

Temmuz ayının başında 800 bine ulaşan nüfusun, bayramda 1 milyonu aşması bekleniyor.

Son 1 haftada kente, 100 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

İlçe girişinde araç yoğunluğu dikkati çekti.

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