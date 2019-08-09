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Tatilci Başkan, atık yakma tesisini öve öve bitiremedi! İmamoğlu, Erdoğan'ın projesiyle hava atıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olan Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni kendi icraatıymış gibi göstererek havasını attığı paylaşımı sonrası milletin tepkisiyle karşılaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 19:09
Tatilci Başkan, atık yakma tesisini öve öve bitiremedi! İmamoğlu, Erdoğan'ın projesiyle hava atıyor

 Oğuzhan Çağlar  Yeniakit.com.tr 

İstanbul’un atık sorununu kökten çözecek ve enerjide yeni bir alternatif olacak İstanbul Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşaatını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atık yakma tesisinin faydalarını anlattı. Tesisin yapımında büyük payı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir kelime bile kullanmayan İmamoğlu, projeyi kendi projeleriymiş gibi lanse etti. CHP’li başkanın bu paylaşımının ardından, millet attıkları tweetlerle tepkilerini dile getirdi.

İmamoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: “Kemerburgaz’da inşaatı devam eden Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulunduk. Mart 2021’de İstanbul’un çöpünün % 15’i burada toplanacak ve 1 milyon 400 bin kişinin harcadığı elektrik üretilecek. Çöplerden çıkan sera gazı salınımı da bu şekilde % 33 azalacak.”

 

 

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:09
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Bir OsmanliBir Osmanli19 dk önce
    Bu gerizekalinin sonunun pek iyi olcagini sanmiyorum. Yok olup gider. Suanda Kilictaroglunun oldugu gibi var mi yok mu belli degil.
  • aa21 dk önce
    EKREM ZAMANINDAKİ PROJELERİN: 1_temel atma, 2-Uygulamaya başlama, 3-Bitiriliş tarihi OLARAK 3 TARİHEMİN TABELESINA YAZILMASI VE HAKSIZLIK OLMAMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ
  • MisafirMisafir41 dk önce
    Komik
  • Abdi tuzcu Abdi tuzcu 49 dk önce
    Yalan söylemese duramaz

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