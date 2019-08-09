Tatilci Başkan, atık yakma tesisini öve öve bitiremedi! İmamoğlu, Erdoğan'ın projesiyle hava atıyor

Oğuzhan Çağlar Yeniakit.com.tr

İstanbul’un atık sorununu kökten çözecek ve enerjide yeni bir alternatif olacak İstanbul Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi inşaatını gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atık yakma tesisinin faydalarını anlattı. Tesisin yapımında büyük payı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir kelime bile kullanmayan İmamoğlu, projeyi kendi projeleriymiş gibi lanse etti. CHP’li başkanın bu paylaşımının ardından, millet attıkları tweetlerle tepkilerini dile getirdi.

İmamoğlu’nun paylaşımında şu ifadeler kullanıldı: “Kemerburgaz’da inşaatı devam eden Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulunduk. Mart 2021’de İstanbul’un çöpünün % 15’i burada toplanacak ve 1 milyon 400 bin kişinin harcadığı elektrik üretilecek. Çöplerden çıkan sera gazı salınımı da bu şekilde % 33 azalacak.”