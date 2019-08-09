0553 313 94 23

Tatil yolunda ölümlü kaza

Söke-Bodrum kara yolunda meydana gelen kazada aynı aileden bir kişi yaşamını yitirirken, birisi çocuk iki kişi yaralandı.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:36
Tatil yolunda ölümlü kaza

Söke-Bodrum kara yolunda meydana gelen kazada aynı aileden bir kişi yaşamını yitirirken, birisi çocuk iki kişi yaralandı.


Kaza; Söke-Bodrum Kara yolu TOKİ kavşağı mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul’dan tatil için Bodrum’a giden Barış ailesinin içerisinde bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Baba Alpay Barış’ın kullandığı 34 NG 0970 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle makilik alana uçtu. Kazayı görenler durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü Alpay Barış( 47) araç içerisinde yaşamını kaybederken kazada yaralanan 7 yaşındaki oğlu Ömer Barış ile Anne Gülden Barış (33) ambulanslarla Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araçta sıkışan babanın cansız bedeni ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekiplerince çıkartıldı.


Baba’nın cansız bedeni Didim Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cimbom'da Falcao gelişmesi! Resmen bitiyor
    1. Cimbom'da Falcao gelişmesi! Resmen..
    2. Başkan Dağtekin’den bayram mesajı
    3. 'Suriye'de bir oyalama sürecine..
    4. Yaz futbol okulu mangal partisiyle son..
    5. Vali Çağatay’dan Kurban Bayramı mesajı
    6. Erzurum’da zincirleme trafik kazası
    7. Teşrik Tekbirleri kaç gün getirilir?..
    8. Bakan Çavuşoğlu: “Güvenli bölge Münbiç..
    9. Milletvekilleri Kara ve Erdem Konya..
    10. Merkez Bankası ağustos ayı beklenti..
    11. Başkan Tanğlay’dan Kurban Bayramı..
    12. Akın’dan besicilere sahte para uyarısı
    13. DİŞTİ’de kütüphane oluşturuldu
    14. Kutuplardaki son manyetik alan yer..
    15. Bakan Albayrak'tan "Gıda Komitesi..
    16. Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır?
    17. Çin'de 41 bilişim suçlusu yakalandı
    18. Kayserispor 9 Bin kombine sattı
    19. TİKA’dan Bangladeş’te engellilere..
    20. Cahit Turhan: Rize-Artvin Havalimanı..
    21. Emekli polis ve özel harekatçılardan..
    22. Sahte para uyarısı
    23. Teşrik Tekbirinin anlamı nedir? Teşrik..
    24. Ticari araçın çarptığı iki çocuk..
    25. Bucak’ta Kurban bayramı hazırlıkları
    26. Adıyaman’da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    27. Türkiye'den net açıklama: Münbiç gibi..
    28. Başkan Demirtaş: “Bayram süresince..
    29. Ekran, fiziksel aktiviteye rağmen..
    30. Bursa'da servis minibüsünün çarptığı..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!