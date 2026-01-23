Tatil öncesi kritik uyarı: bilgisayarınızı kapatmak yetmez, fişini çekin

Tatile çıkmadan önce yapılacaklar listesi genellikle oldukça kalabalık hale gelir. Bitkilerin bakımı, evcil hayvanların kime emanet edileceği ya da termostat ayarı derken liste uzayıp gider. Mutfaktaki kahve makinesini ya da tost makinesini prizden çekmek çoğumuz için refleks haline gelse de çalışma masasında duran bilgisayarımız genellikle gözden kaçırırız.

Peki, uzun süre evde olmayacağınız zaman bilgisayarınızı sadece kapatmak yeterli mi, yoksa fişini çekmek gerçekten fark oluşturuyor mu?

Bu sorunun kısa cevabı kesinlikle evet. Bilgisayarınızı prizden ayırmak, hem donanımınızı koruyor hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Masaüstü bilgisayarlar, kapalı olsalar bile sessizce elektrik tüketmeye devam ediyor. Bu küçük sızıntılar tatil boyunca birleşerek gereksiz bir maliyet oluşturuyor.

Ancak asıl mesele fatura değil, bilgisayarınızın ve içindeki değerli verilerin güvenliğini sağlamak. Evden uzaktayken yaşanacak ani bir voltaj dalgalanması veya yakına düşecek bir yıldırım, sadece güç kaynağını değil, ana kart gibi hayati parçaları da bir anda kömüre çevirebiliyor. Elbette kaliteli akım korumalı prizler bu riskleri büyük oranda azaltıyor ancak fiziksel olarak bağlantıyı kesmek, en güvenilir koruma yöntemi olarak öne çıkıyor.

Bilgisayarınızı tamamen kapatıp elektrik bağlantısını kestiğinizde, yıpranmış kablolar veya prizlerdeki kısa devreler gibi nadir de olsa yangın çıkarma riski taşıyan durumların önüne geçiyorsunuz. Evde kimse yokken başlayacak bir elektrik arızası, siz duman kokusunu alamayacağınız için hızla kontrolden çıkabilir.

Bu hazırlığı sadece bilgisayarınızla sınırlı tutmamakta da fayda var; akıllı hoparlörler veya televizyon gibi cihazlar için de aynı yöntemi uygulamak mantıklı bir adım. Burada dikkat edilmesi gereken tek istisna modeminiz olabilir. Evdeki akıllı güvenlik kameraları veya diğer akıllı ev sistemleri internete ihtiyaç duyuyorsa yönlendiricinizi açık ve doğal olarak elektriğe bağlı bırakmanız gerekiyor.