Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik'ten radikal karar

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik, Rize'ye gitti. Yeşilliklerin içinde verdiği bir pozu Instagram hesabından paylaşan Özçelik, Rize'ye ev yaptırma kararı aldı.

Yeni hayatı ile takdir toplayan Gamze Özçelik, kurduğu dernek ile yardıma muhtaç insanlara yardımlarda bulunurken, rotasını gözde tatil beldeleri yerine Rize'ye çevirdi. Doğanın yeşilliğine hayran kalan Özçelik, radikal bir karar aldı.

"Buraya çok güzel ev olur"

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik Rize'de bahçeleri gezerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, "Yine 'buraya çok güzel ev olur' diye işaret ediyorumdur. Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.

Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye'de çadır kentler yapma fırsatı bulduk. Şu an devam eden mescit inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var. Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence..." ifadelerini kullandı.