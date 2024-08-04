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İSLAM Tatil için gelip Müslüman oldular
İSLAM

Tatil için gelip Müslüman oldular

Yeniakit Publisher
2024-08-04 10:17:00 -
Tatil için gelip Müslüman oldular

Antalya'ya tatil için gelen anne-kız burada Müslüman oldu.

Alanya'ya tatil yapmak üzere gelen Rusya vatandaşı Natalia Kirpichnikova ile kızı Sofia Kirpichnikova, Alanya Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.

Bir süredir İslam dinini araştırdıklarını ve müslüman olmaya karar verdiklerini belirterek, Alanya İlçe Müftülüğü'ne başvuran anne Natalia Kirpichnikova ile kızı Sofia Kirpichnikova için Müftülük makamında "İhtida Merasimi" düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde İlçe Müftüsü Vekili Mehmet Fatih Arslan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında anne Natalia ile kızı Sofia'ya bilgiler verildi.

Samira ismini aldı

Müftü Vekili Arslan'ın konuşmasının ardından anne Natalia ile kızı Sofia Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. İsmini de müslüman bir isimle değiştirmek isteyen anne Natalia “Samira” ismini aldı. İhtida merasimi, Müftü Vakili Mehmek Fatih Arslan'ın yaptığı dua ile tamamlandı. Arslan, İslamiyet'i seçen Rus vatandaşı Natalia ile kızı Sofia'yı tebrik ederek, “İhtida Belgesi” ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

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