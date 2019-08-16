0553 313 94 23

Tatil için geldiği memleketinde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Tatil yapmak için Belçika’dan memleketi Kırşehir’e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:50
Tatil için geldiği memleketinde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Tatil yapmak için Belçika’dan memleketi Kırşehir’e gelen 21 yaşındaki Gamze Boynuince, katıldığı sünnet düğününde rastgele sıkılan silahlardan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde meydana gelen olayda, Belçika’dan memleketine gelen Gamze Boynuince (21), sünnet törenine katıldı. Bu sırada, düğüne katılan bazı kişiler, oynadığı sırada yanlarında bulunan silah ile havaya rastgele ateş açtı. Seken kurşunlardan biri, halay çeken Gamze’ye isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç kız, burada hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Gamze Boynuince’nin cesedi de yapılan incelemenin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, köy muhtarının da aralarında olduğu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'ın Grönland'i satın almayı dile getirdiği iddiası
    1. Trump'ın Grönland'i satın almayı dile..
    2. İhracat İklimi Endeksi iyi seviyede
    3. Çin’deki heyelanda ölü sayısı 7’ye..
    4. Elektrik sorununu çözen ekibi kemençe..
    5. Meksika’da 65 göçmen açlıktan ölmek..
    6. '2020'de 40 milyon kişi katarakt..
    7. 'Kümbetteki mezarın Sultan Alaaddin'e..
    8. Katil Esed’in gerçek soyadı ortaya..
    9. Mega yat "Flying Fox"a 200 bin litre..
    10. Adil Gevrek: “Hakem turu alıp onlara..
    11. Mersin ihracatı, ilk 5 ayda yüzde 4,..
    12. (Özel) Sular çekilince köy ortaya çıktı
    13. Küçükçekmece’de sanat ve meslek..
    14. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
    15. MSB'den kasım dönemi celb işlemlerine..
    16. Ahşap yüklü kamyon alev topuna döndü
    17. İran Dışişleri Sözcüsü: “Grace-1’e..
    18. Başkan Bozkurt çevre temizliği..
    19. ’Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf..
    20. Yöresel ürünler Osmaneli’nde büyük..
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor
    İlk yerli uçak gemisini tanıttılar! Onlarca savaş uçağı taşıyabiliyor