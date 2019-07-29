'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!

31 Mart yerel seçimlerinde Antrikot-Musakka tiyatrosu ile gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sonrasında da kurmaca görüntüler üzerinden algı oluşturmaya devam ediyor.

Bodrum'da 'tatil keyfi' tepki çekti

Yenilenen İstanbul seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında sık sık kullandığı "çok çalışacağız" , "İstanbul’un kaybedecek zamanı yok" sözlerini unutarak mazbatasını alalı henüz 1 ay bile olmamışken Bodrum'a tatile gitti.

İmajı düzeltmek için yeni mizansel!

Tatil görüntülerinin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen İmamoğlu ‘halk adamı’ imajı oluşturmak için yeniden kolları sıvadı.

Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!

Sosyal medyaya İmamoğlu’nun bir marketler zincirinin İstinye şubesinde alışveriş yaparkenki görüntüleri servis edildi. Görüntülerde her yere korumalarıyla ve CHP'li ordusuyla giden İmamoğlu'nun tek başına rafları dolaştığı görülüyor.

Alışveriş anına dair görüntülerin servis edilmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından inandırıcı bulunmadı. Kullanıcılar "halk adamı" imajı verilmeye çalışıldığını iddia ederek görüntülerin kurmaca olduğunu belirtti.

Muharrem İnce'nin yolunda

'Markette alışveriş tiyatrosu'nu 24 Haziran seçim döneminde CHP'den Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce de uygulamıştı. İnce, eşi Ülkü İnce ile Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki evinin karşında bulunan markete giderek alışveriş yapmış basın ordusunu da yanında götürmüştü.