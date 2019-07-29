0553 313 94 23

'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!

31 Mart yerel seçimi kampanyası sürecinde kurmaca görüntülerle propaganda yapan Ekrem İmamoğlu seçimden sonra da aynı tavrını sürdürdü. Bodrum'da lüks içindeki tatil görüntülerinin kamuoyunda tepki uyandırması üzerine İmamoğlu'nun markette alışveriş yaptığı görüntüler servis edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:33
'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!

31 Mart yerel seçimlerinde Antrikot-Musakka tiyatrosu ile gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sonrasında da kurmaca görüntüler üzerinden algı oluşturmaya devam ediyor.

Bodrum'da 'tatil keyfi' tepki çekti

Yenilenen İstanbul seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında sık sık kullandığı "çok çalışacağız" , "İstanbul’un kaybedecek zamanı yok" sözlerini unutarak mazbatasını alalı henüz 1 ay bile olmamışken Bodrum'a tatile gitti.

İmajı düzeltmek için yeni mizansel!

Tatil görüntülerinin kamuoyunda büyük tepki çekmesi üzerine harekete geçen İmamoğlu ‘halk adamı’ imajı oluşturmak için yeniden kolları sıvadı.

Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!

Sosyal medyaya İmamoğlu’nun bir marketler zincirinin İstinye şubesinde alışveriş yaparkenki görüntüleri servis edildi. Görüntülerde her yere korumalarıyla ve CHP'li ordusuyla giden İmamoğlu'nun tek başına rafları dolaştığı görülüyor. 

Alışveriş anına dair görüntülerin servis edilmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından inandırıcı bulunmadı. Kullanıcılar "halk adamı" imajı verilmeye çalışıldığını iddia ederek görüntülerin kurmaca olduğunu belirtti.

Muharrem İnce'nin yolunda

'Markette alışveriş tiyatrosu'nu 24 Haziran seçim döneminde CHP'den Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce de uygulamıştı. İnce,  eşi Ülkü İnce ile Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki evinin karşında bulunan markete giderek alışveriş yapmış basın ordusunu da yanında götürmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:33
  1. Ekrem Imamoğlu
  2. CHP
  3. İstanbul
  4. market

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Birbirimizi Anlıyoruz' ile okullarda şiddet yüzde 50 azaldı
    1. 'Birbirimizi Anlıyoruz' ile okullarda..
    2. Fatih'teki otel infazının sırrı ortaya..
    3. Oyuncu İbrahim Çelikkol gözaltına alındı
    4. Çin 'yeniden kullanılabilir roket'..
    5. Bakan Kasapoğlu'ndan Muaythai Milli..
    6. Erzurum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü, 1..
    7. Trabzonspor'un 52. kuruluş yıl dönümü..
    8. Yozgat Akdağmadeni Oluközü 124 konut..
    9. Yusuf Kaplan çok sert çıktı: Onları da..
    10. ANALİZ - Tunus’ta bir devrin sonu
    11. Altın fiyatları
    12. Kayseri Mimar Sinan Bahçelievleri 834..
    13. Siyam ikizleri tercih yapamadı
    14. Yer: Sultangazi! Genç kızın korku dolu..
    15. Gümüşhane'de trafik kazası: 2 ölü
    16. Görme engelli judoculardan 6 madalya
    17. Meram’da kurban satış ve kesim yerleri..
    18. Fenerbahçe’nin Audi Cup kadrosu belli..
    19. Bakan Kasapoğlu’ndan Muaythai Milli..
    20. Makinist yazar gelecek nesillere örnek..
    21. Sarıgöl’de Kur’an Kursu öğrencilere..
    22. Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Bolu 10. Geleneksel Rahvan At..
    24. TOKİ Rize Çamlıhemşin kura çekiliş..
    25. İsrail güçleri Gazze sınırında 2..
    26. Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali..
    27. Ortak tarihi mirası canlandıran..
    28. Adıyaman’da araç içerisinde torba..
    29. Buca’da Rahvan coşkusu
    30. Orta Doğu'da koleksiyonların gözdesi..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!