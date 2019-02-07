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Tatil bitti fiyatlar yüzde 50 düştü

Okulların tatile girmesiyle birlikte yüzde 100'ü bulan doluluk oranlarına ulaşan oteller, tatilin sona ermesiyle fiyatlarda indirim yoluna gitti.

07 Şubat 2019 Perşembe 10:59
Tatil bitti fiyatlar yüzde 50 düştü

 Buğra Kardan 

Sömestr döneminde doluluk oranları yüzde 100’ü bulan kayak otelleri eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının başlamasının ardından fiyat indirimlerine gitti. Kar yağışı artarak devam ettiği yörelerde oteller, müşteri çekmek için kampanya yarışına girdi.

Tatilciler memnun

Yarıyıl tatilinde geceliği 900 ila bin liraya varan kayak merkezlerinde fiyatlar yüzde 50 geriledi. Böylece tek çocuklu bir ailenin 5 günlük konaklama ücreti Uludağ’da 13-14 bin liradan 6-7 bin liraya, Kartalkaya’da 11-12 bin liradan 5-6 bin liraya, Palandöken’de 8-9 bin liradan 4-5 bin liraya düştü.

Yeni tarifeler yerli ve yabancı turistler tarafından olumlu karşılanıyor. İndirim kampanyalarının hızlandığına işaret eden turistler, otellerin fedakârlık yapıp uygun fiyat seçenekleri sunmalarından duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Kampanyaların işe yarayacağı, Şubat döneminde de kayak merkezlerinin yoğun olacağı öngörülüyor.

Ücretler makul

Turizmciler de Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken’de konaklama ücretlerinin makul seviyelerde olduğu konusunda hemfikir. Kayak otellerinde hareketliliğin devam ettiğini belirten sektör temsilcileri, şu görüşleri paylaşıyor: “Şu anda fiyatlar kış tatili yapmak için elverişli. Rahat ve konforlu odalarda minimum 4 bin liraya, maksimum 7 bin liraya dinlenmek; iyi vakit geçirmek mümkün. Bu çerçevede araştırmalara ağırlık vermekte, sanal ortamdan karşılaştırmalar yapmakta ve bütçelere uygun otelleri tercih etmekte yarar var.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 10:59
  1. Sömestr
  2. Kar yağışı
  3. kayak otelleri
  4. Yarıyıl tatili
  5. Uludağ
  6. Kartalkaya
  7. Palandöken

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